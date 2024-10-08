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В Казахстане до конца года ввели запрет на ввоз яблок

Межведомственная комиссия одобрила введение запрета на ввоз яблок в Казахстан автомобильным транспортом из третьих стран до 31 декабря 2024 года, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на данные Минсельхоза.

«Запрет на ввоз яблок введен только на период сбора урожая, что позволит отечественным садоводам заложить собранный урожай и реализовать продукцию по приемлемой цене. В период межсезонья импорт яблок ограничиваться не будет. Ограничение не коснется ввоза яблок из государств-членов ЕАЭС и международного транзита», — сообщили в ведомстве.

В МСХ пояснили, аграрии испытывают демпинг со стороны зарубежных производителей — высокая конкуренция с импортной продукцией снижает рентабельность отечественных производителей. При параллельном импорте яблок в сезон урожая казахстанские садоводы сталкиваются с трудностями сбыта продукции, что ухудшает их финансовое состояние.

За семь месяцев 2024 года в Казахстан ввезли 107, 3 тыс. тонн яблок. Показатель по сравнению с аналогичным периодом 2023 года вырос на 58%. В основном фрукт импортируют из Польши, Ирана, Узбекистана, КНР. При этом объемы импорта из Китая выросли в 18 раз, из Ирана — в семь раз.

В Минсельхозе напомнили, для развития садоводства, отечественного яблочного производства в Казахстане принимаются меры государственной поддержки — субсидии, льготное кредитование. В результате принятых мер обеспеченность по яблокам выросла с 62,9% в 2019 году до 80% в 2023 году.

Ранее сообщалось, валовый сбор яблок в 2024 году прогнозируется на уровне 300 тыс. тонн. В 2024 году ожидается выход яблоневых садов на полное плодоношение и повышение урожайности на 18%, что обеспечит потребность внутреннего рынка.

экономика
сельское хозяйство