В Казахстане до конца года ввели запрет на ввоз яблок

«Запрет на ввоз яблок введен только на период сбора урожая, что позволит отечественным садоводам заложить собранный урожай и реализовать продукцию по приемлемой цене. В период межсезонья импорт яблок ограничиваться не будет. Ограничение не коснется ввоза яблок из государств-членов ЕАЭС и международного транзита», — сообщили в ведомстве.
В МСХ пояснили, аграрии испытывают демпинг со стороны зарубежных производителей — высокая конкуренция с импортной продукцией снижает рентабельность отечественных производителей. При параллельном импорте яблок в сезон урожая казахстанские садоводы сталкиваются с трудностями сбыта продукции, что ухудшает их финансовое состояние.
За семь месяцев 2024 года в Казахстан ввезли 107, 3 тыс. тонн яблок. Показатель по сравнению с аналогичным периодом 2023 года вырос на 58%. В основном фрукт импортируют из Польши, Ирана, Узбекистана, КНР. При этом объемы импорта из Китая выросли в 18 раз, из Ирана — в семь раз.
В Минсельхозе напомнили, для развития садоводства, отечественного яблочного производства в Казахстане принимаются меры государственной поддержки — субсидии, льготное кредитование. В результате принятых мер обеспеченность по яблокам выросла с 62,9% в 2019 году до 80% в 2023 году.
Ранее сообщалось, валовый сбор яблок в 2024 году прогнозируется на уровне 300 тыс. тонн. В 2024 году ожидается выход яблоневых садов на полное плодоношение и повышение урожайности на 18%, что обеспечит потребность внутреннего рынка.