В Казахстане до конца года ввели запрет на ввоз яблок

За семь месяцев 2024 года в Казахстан ввезли 107, 3 тыс. тонн яблок. Показатель по сравнению с аналогичным периодом 2023 года вырос на 58%. В основном фрукт импортируют из Польши, Ирана, Узбекистана, КНР. При этом объемы импорта из Китая выросли в 18 раз, из Ирана — в семь раз.