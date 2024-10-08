В Екатеринбурге на проекты НКО выделили 14 миллионов рублей

В Екатеринбурге на проекты некоммерческих организаций выделили 14 миллионов рублей. Всего на эти средства планируют выполнить 87 социально значимых проектов по 15 направлениям. Об этом 8 октября 2024 года сообщила директор департамента общественных связей города Екатерина Форукшина.
— Екатерина Форукшина рассказала, что на сегодняшний день уже реализован 21 проект. В следующем году конкурс среди СО НКО будет проходить на Единой площадке предоставления мер финансовой государственной поддержки, — сообщили в пресс-службе администрации города.
Среди уже реализованных присутствует проект «Этнокультурная площадка для детей». В рамках программы дети приняли участие в различных мастер-классах, играх и квестах, узнав больше о традициях и быте уральских народов.
Также в администрации отметили, что в этом году в перечень направлений добавили новое. Оно связано с охраной окружающей среды, затрагивая вопросы экологии в городе.