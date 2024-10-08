В Екатеринбурге на проекты НКО выделили 14 миллионов рублей

В Екатеринбурге на проекты некоммерческих организаций выделили 14 миллионов рублей. Всего на эти средства планируют выполнить 87 социально значимых проектов по 15 направлениям. Об этом 8 октября 2024 года сообщила директор департамента общественных связей города Екатерина Форукшина.