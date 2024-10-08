В отношении трех домов в Перми введен режим повышенной готовности

Введение режима предполагает дополнительные меры по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций. Также принято решение организовать управляющими компаниями ежедневный мониторинг состояния несущих конструкций домов. Как сообщает пресс-служба мэрии, городскому управлению жилищных отношений поручено принять меры по расселению граждан из данных домов, на что планируется выделить средства из местного и краевого бюджетов. Всего из трех домов расселению подлежит 31 жилое помещение.