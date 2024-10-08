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В отношении трех домов в Перми введен режим повышенной готовности

Сегодня комиссия по предупреждению ликвидации ЧС приняла решение о введении режима повышенной готовности в отношении трех домов в разных районах города Перми, сообщает пресс-служба мэрии.

Источник: Коммерсантъ

Решение было принято в связи с аварийной ситуацией, связанной с техническим состоянием домов. Речь идет о домах на улицах Генерала Наумова, 15, Юнг Прикамья, 25 и Портовая, 25.

Введение режима предполагает дополнительные меры по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций. Также принято решение организовать управляющими компаниями ежедневный мониторинг состояния несущих конструкций домов. Как сообщает пресс-служба мэрии, городскому управлению жилищных отношений поручено принять меры по расселению граждан из данных домов, на что планируется выделить средства из местного и краевого бюджетов. Всего из трех домов расселению подлежит 31 жилое помещение.

недвижимость