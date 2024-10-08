Эксперты рассказали, могут ли пенсионерам выплатить 13-ю пенсию в декабре

Глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил выплатить в декабре 13-ю пенсию всем пожилым людям, которые получают страховую пенсию по старости. Это далеко не первая подобная инициатива. Будет ли на этот раз принято предложение о 13-й пенсии, «Вечерняя Москва» узнала у экспертов.
Финансовый аналитик, кандидат экономических наук Николай Кульбака считает, что теоретически выплата 13-й пенсии возможна.
— Но этот процесс требует денег. Хотя правильнее было бы ввести не 13-ю пенсию, а повысить уровень пенсии до уровня инфляции, — считает эксперт.
Заместитель директора Национального центра финансовой грамотности, финансовый аналитик Сергей Макаров отметил, что обычно подобные инициативы исходят от депутатов либо КПРФ, либо «Справедливой России».
— Они часто выдвигают такие идеи просто для того, чтобы привлечь внимание к себе, как-то поднять популярность своей партии или еще что-то. И даже понимая, что эта инициатива не пройдет, они все равно про нее рассказывают, — пояснил аналитик.
Эксперт Рязанский назвал условия для получения дополнительных выплат пенсионерам.
Правительство уже неоднократно выступало против темы о выплате 13-й пенсии. Возможно, так случится и сейчас, предположил эксперт.
— Тем более что в этом году уже были разные инициативы по индексации пенсии работающим пенсионерам и так далее. То есть в сторону социальной справедливости все равно какие-то действия принимались. Поэтому я считаю, что вероятность одобрения небольшая, — заключил Макаров.
Миронов уже не в первый раз выступает с подобной инициативой. В 2022 году группа депутатов, по его словам, планировала внести соответствующий законопроект в Госдуму. А в 2021 году Миронов направил документ для отзыва в правительство. Он утверждал, что выплата 13-й пенсии поможет пенсионерам отказаться от кредитов.
В сентябре этого года вице-спикер Госдумы Борис Чернышов заявил, что до конца 2024 года в ГД будет внесен законопроект о ежегодной выплате пенсионерам 13-й пенсии. Парламентарий планировал доработать документ и учесть все замечания со стороны экспертов и коллег.
Член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб назвала идею выплачивать россиянам 13-ю пенсию в конце года популистской. Она отметила, что инициаторы должны предусматривать, из какой статьи затрат придется перенести средства на пенсионное обеспечение.
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