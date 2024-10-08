Турпоток между Беларусью и РФ вырос на 15% в 2024 году

Он напомнил, что между Беларусью и Россией курсируют 26 пар поездов, задействовано почти два десятка авианаправлений, а общий турпоток по итогам прошлого года составил 5 миллионов человек.
«Конечно, многие приезжают по семейным обстоятельствам, по различным делам. Но можно констатировать, что не менее 70% — это туристы, те кто приезжает (в Беларусь из России — Sputnik) не для работы», — сказал Барзыкин.
По его словам, россияне уже активно бронируют туры на Новый год, а белорусское направление стало на 30−40% более востребованным.
Председатель правления Республиканского союза туриндустрии (РСТИ) Филипп Гулый отметил, что наблюдается тенденция к увеличению турпотока из России.
«По 2024 году мы видим увеличение на 15% точно. Эта цифра субъективная, однако за ней стоят сотни юридических лиц и компаний (оказывающих туристические услуги — Sputnik)».
Ранее в министерстве спорта и туризма Беларуси заявляли, что в 2023 году въездной туристический поток в республику на белорусско-российском участке границы составил 5,7 млн иностранных граждан, из которых 4,8 млн были россияне.
При этом организованно посетили Беларусь 223 тысячи граждан России. Количество туристов из Беларуси, посетивших Россию в прошлом году, составило 111 тысяч. Большая часть приезжающих в Беларусь россиян отдыхает в санаториях: в прошлом году их было 175 тысяч.
Благодаря туристам из России Беларусь смогла заработать на экспорте туруслуг в прошлом году 163 млн долларов, а за январь-июль 2024-го — 119 млн долларов.