Власти объяснили повышение налога на недвижимость

Ранее был опубликован проект изменений Налогового кодекса на 2025 год. Документ уже внесен в Палату представителей. К примеру, в нем заложено повышение ставок транспортного налога. Планируется, что изменятся и расчетные стоимости квадратного метра различных видов недвижимости.