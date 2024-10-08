Олбани
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти объяснили повышение налога на недвижимость

МИНСК, 8 окт — Sputnik. Рост налога на недвижимость в предстоящем году будет связан с инфляцией, пояснило Министерство по налогам и сборам (МНС).

Источник: Sputnik.by

Как отметили в МНС, увеличится расчетная стоимость квадратного метра жилья. Именно этот показатель используются для расчета налога. Цена «квадрата» возрастет на прогнозный уровень инфляции.

«Например, в г. Минске для квартиры площадью 60 кв.м. увеличение произойдет в пределах 4 белорусских рублей».

пояснили в ведомстве.

Ранее был опубликован проект изменений Налогового кодекса на 2025 год. Документ уже внесен в Палату представителей. К примеру, в нем заложено повышение ставок транспортного налога. Планируется, что изменятся и расчетные стоимости квадратного метра различных видов недвижимости.

К примеру, в действующем кодексе стоимость одного «квадрата» квартиры в Минске равна 968 рублей, а в проекте — 1020. В областных центрах и Минском районе, соответственно, — 806 и 850 рублей.

Формула налога такова, что стоимость квадратного метра умножается на площадь, а затем на ставку, которая равна 0,1%.

экономика
налоги
недвижимость