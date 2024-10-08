В Крыму проверят зерно на наличие ГМО

Эксперты Азово-Черноморского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна» проверят крымскую пшеницу на наличие генетически модифицированных организмов. Об этом сообщает Крымское информационное агентство.
«Уже проверено 60 тонн элитных семян пшеницы сорта “Багира”, выращенных в НИИ сельского хозяйства Крыма. По предварительным данным ГМО в этой партии не обнаружено», — сказал директор Азово-Черноморского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна» Андрей Рюмшин.
Однако лабораторные исследования будут продолжать, а окончательные данные представят в протоколе испытаний.
Ранее КП-Крым сообщала, что несмотря на засуху и сильную жару, качество крымской пшеницы в этом году выше.