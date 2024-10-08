В Крыму проверят зерно на наличие ГМО

«Уже проверено 60 тонн элитных семян пшеницы сорта “Багира”, выращенных в НИИ сельского хозяйства Крыма. По предварительным данным ГМО в этой партии не обнаружено», — сказал директор Азово-Черноморского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна» Андрей Рюмшин.