Автоэксперт Моржаретто: «Рольф» сможет создать автомобиль при господдержке

По поручению президента Серпухов стал наукоградом и там мы будем развивать тоже эту инфраструктуру. Почему мы запчастями занялись — мы посмотрели, как это получается успешно, потому что у «Рольфа» есть имя, каждый клиент знает, что это гарантия", — подчеркнул Кремлев.