Ростехнадзор начал проверку безопасности работы Ростовской АЭС

Работа комиссии рассчитана на 10 дней, в течение которых эксперты ознакомятся с состоянием ядерной и радиационной безопасности на всех четырех энергоблоках атомной станции, проверят выполнение условий действия лицензий, выданных Ростехнадзором, актуальность плана по защите персонала на случаи ЧС.
Комплексные проверки радиационной и ядерной безопасности Ростехнадзор проводит регулярно — один раз в четыре года — на всех российских атомных станциях.
Как отметил директор Ростовской АЭС Андрей Сальников, подобные проверки помогают совершенствовать производственные процессы и повышать безопасность эксплуатации Ростовской атомной станции.
По окончании проверки ее результаты будут переданы руководству атомной станции и направлены в концерн «Росэнергоатом».