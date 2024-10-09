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Ростехнадзор начал проверку безопасности работы Ростовской АЭС

Ростовская область, 8 октября 2024. DON24.RU. На Ростовской АЭС началась плановая комплексная проверка Ростехнадзора по оценке состояния безопасности атомной станции. Об этом сообщили в Ростехнадзоре.

Работа комиссии рассчитана на 10 дней, в течение которых эксперты ознакомятся с состоянием ядерной и радиационной безопасности на всех четырех энергоблоках атомной станции, проверят выполнение условий действия лицензий, выданных Ростехнадзором, актуальность плана по защите персонала на случаи ЧС.

Комплексные проверки радиационной и ядерной безопасности Ростехнадзор проводит регулярно — один раз в четыре года — на всех российских атомных станциях.

Как отметил директор Ростовской АЭС Андрей Сальников, подобные проверки помогают совершенствовать производственные процессы и повышать безопасность эксплуатации Ростовской атомной станции.

По окончании проверки ее результаты будут переданы руководству атомной станции и направлены в концерн «Росэнергоатом».