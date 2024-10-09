Ростехнадзор начал проверку безопасности работы Ростовской АЭС

Работа комиссии рассчитана на 10 дней, в течение которых эксперты ознакомятся с состоянием ядерной и радиационной безопасности на всех четырех энергоблоках атомной станции, проверят выполнение условий действия лицензий, выданных Ростехнадзором, актуальность плана по защите персонала на случаи ЧС.