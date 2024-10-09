Нацбанк Беларуси поднял курс евро и курс доллара на 9 октября

Национальный банк определил курс евро, курс доллара и курс российского рубля на 9 октября 2024 года, среду. В итоге, курс евро и курс доллара выросли, а курс российского рубля понизился в среду.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
Так, на среду, 9 октября, Нацбанк определил следующие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,2852 белорусского рубля, 1 евро — 3,6105 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,4472 белорусского рубля.
В сравнении с курсами валют, действовавшими во вторник, 8 октября, курс доллара и евро выросли заметно, а курс российского рубля немного снизился. При этом сильнее подрос курс европейской валюты.
В результате валютные значения на 9 октября, среду, изменены на следующие суммы: курс 1 доллара США прибавил 0,0140 белрубля, 1 евро повышен на 0,0252 белрубля, а 100 российских рублей стали легче в валютной корзине на 0,0015 белрубля.
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