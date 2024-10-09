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Волгоградцам представили новые пятитысячные купюры

В регионе банкноты уже начали поступать в обращение.

Источник: Freepik

Новые 5000 рублей выполнены в едином стиле с остальными банкнотами в 2000, 200, 100 рублей. Об этом сообщили в Центробанке.

Изображены на купюрах достопримечательности Урала. На лицевой стороне — стела «Европа — Азия», панорама Екатеринбурга, а на обратной — памятник «Сказ об Урале», расположенный в Челябинске.

Отметим, новые деньги постепенно вводятся в оборот вместо изношенных экземпляров. А на замену старых пятитысячных купюр на новые может потребоваться несколько лет. Добавим, в России в обороте сейчас находится 3 вида пятитысячных банкнот: 1997, 2010 и 2023 годов.

экономика