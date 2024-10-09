Волгоградцам представили новые пятитысячные купюры

Новые 5000 рублей выполнены в едином стиле с остальными банкнотами в 2000, 200, 100 рублей. Об этом сообщили в Центробанке.
Изображены на купюрах достопримечательности Урала. На лицевой стороне — стела «Европа — Азия», панорама Екатеринбурга, а на обратной — памятник «Сказ об Урале», расположенный в Челябинске.
Отметим, новые деньги постепенно вводятся в оборот вместо изношенных экземпляров. А на замену старых пятитысячных купюр на новые может потребоваться несколько лет. Добавим, в России в обороте сейчас находится 3 вида пятитысячных банкнот: 1997, 2010 и 2023 годов.