Волгоградцам представили новые пятитысячные купюры

Отметим, новые деньги постепенно вводятся в оборот вместо изношенных экземпляров. А на замену старых пятитысячных купюр на новые может потребоваться несколько лет. Добавим, в России в обороте сейчас находится 3 вида пятитысячных банкнот: 1997, 2010 и 2023 годов.