Незаконные павильоны снесут на улице Новороссийской в Волгограде

Соответствующую задачу должна будет выполнить организация-подрядчик, конкурс по определению которой объявил «Волгоградзеленхоз». В соответствии с размещенной на портале госзакупок документации, запланирован снос 14 объектов. Конструкции демонтированных торговых павильонов будут вывезены с территории рынка на склады, где они будут храниться в течение месяца. За эту работу подрядчик получит 1,1 млн рублей.
Заявки на участие в конкурсе по подбору подрядчика принимаются до 15 октября. Победитель будет определен 17 октября, контракт должен быть исполнен до 31 декабря 2024 года.
Как пояснили в пресс-службе мэрии Волгограда, не включенные в действующую схему размещения нестационарных торговых объектов лотки и заброшенная нестационарная сторожка были выявлены в ходе планового обследования общественной территории на улице Новороссийской. Причем торговля на большинстве из этих точек не велась.
В соответствии с распоряжением администрации Центрального района от 21 августа этого года, владельцы незаконно установленных объектов должны в течение пяти рабочих дней снести их и привести территорию в первоначальное состояние.
«По истечении этого срока муниципалитет имеет право демонтировать данные объекты», — уточнили в ведомстве.