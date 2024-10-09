Незаконные павильоны снесут на улице Новороссийской в Волгограде

Соответствующую задачу должна будет выполнить организация-подрядчик, конкурс по определению которой объявил «Волгоградзеленхоз». В соответствии с размещенной на портале госзакупок документации, запланирован снос 14 объектов. Конструкции демонтированных торговых павильонов будут вывезены с территории рынка на склады, где они будут храниться в течение месяца. За эту работу подрядчик получит 1,1 млн рублей.