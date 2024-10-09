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Доцент Казанцева: эти три пункта в договоре сделают ипотеку разорительной

Число договоров по рыночной ипотеке резко сокращается.

Число договоров по рыночной ипотеке резко сокращается. Небольшие банки, не желая потерять свою маржу, начали полностью отказываться от ипотечного кредитования, крупные вводят дополнительные комиссии. На что обратить внимание в договоре, чтобы не переплачивать, aif.ru рассказала доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Наталья Казанцева.

«Если в договоре нет пункта о возможности банка в одностороннем порядке изменить размер процента по ипотеке, то он не имеет на это право, — говорит Казанцева. — Однако изменения в договор могут внести по решению суда из-за серьезных нарушений со стороны заемщика, в частности, регулярной просрочки по ипотечным платежам или же при отказе от обязательного для ипотеки договора страхования».

Другие изменения в размер платежа и процентов могут вносить только по договоренности с заемщиком, указывает доцент. Например, в договоре было условие — заемщик должен получать зарплату на карту данного банка. Если условие нарушается, процент может вырасти.

Даже в договорах по льготной ипотеке, например, сельской с использованием материнского капитала, есть свои нюансы изменения условий договора. «Важно не упустить такой момент как определение размера процента, если он указан не конкретной цифрой, а формулой для расчета», — предупреждает Казанцева.

Поэтому новым клиентам придется более ответственно подходить к подписанию договора, зная, что и по льготной, и по рыночной ипотеке они могут даже при стабильном проценте в договоре получить завышенную стоимость квартиры, так как банки совместно с застройщиками также будут искать способы получить прибыль. Так, с начала октября 2024 года крупные российские банки ввели комиссию за оформление ипотеки по рыночным ставкам, рассказали «Коммерсанту» представители девелоперских и риелторских компаний.