Доцент Казанцева: эти три пункта в договоре сделают ипотеку разорительной

Поэтому новым клиентам придется более ответственно подходить к подписанию договора, зная, что и по льготной, и по рыночной ипотеке они могут даже при стабильном проценте в договоре получить завышенную стоимость квартиры, так как банки совместно с застройщиками также будут искать способы получить прибыль. Так, с начала октября 2024 года крупные российские банки ввели комиссию за оформление ипотеки по рыночным ставкам, рассказали «Коммерсанту» представители девелоперских и риелторских компаний.