S7 оштрафовали за нарушение прав авиапассажиров в Новосибирске

Новосибирская транспортная прокуратура привлекла к административной ответственности авиакомпанию «Сибирь» (S7). Установлено, что в период задержки рейса из Новосибирска в Норильск они нарушили права своих пассажиров.
Подробности рассказали в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
С жалобой в ведомство обратились граждане. Правоохранители выясняли, что в июне 2024 года из аэропорта Толмачёво более чем на 9 часов задержали самолёт из-за неблагоприятных условий. Однако пассажирам не предоставили гостиницу.
Авиакомпании внесли представление об устранении нарушений. Сообщается, что меры были приняты.
При этом, «Сибирь» получила административный протокол за оказание услуг, не соответствующих нормативным требования. Назначен штраф в 30 тысяч рублей.