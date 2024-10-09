«Каракурт» из Комсомольска-на-Амуре взял курс на Владивосток

«Каракурты» превосходят конкурентов своей мореходностью, так как предназначены для ведения боевых действий в ближней морской зоне. Они будут нести ракеты «Оникс» и «Калибр», а в перспективе — гиперзвуковое оружие «Циркон». В настоящее время на стапелях завода достраиваются ещё два судна проекта 22800, получившие имена «Шторм» и «Ураган». Их сдача запланирована на 2026 год, но руководство завода планирует сделать это раньше.