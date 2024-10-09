«Каракурт» из Комсомольска-на-Амуре взял курс на Владивосток

Малый ракетный корабль «Ржев» проекта 22800 «Каракурт» покинул акваторию достроечной набережной Амурского судостроительного завода в Комсомольске-на-Амуре и отправился на сдаточную базу в город Владивосток. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», участие в подготовке его к переходу в Приморье принимали 300 человек.
По информации пресс-службы Амурского судостроительного завода, на сдаточной базе предприятия во Владивостоке «Ржев» пройдёт ходовые и государственные испытания, после чего будет передан заказчику — министерству обороны Российской Федерации.
Как рассказал ответственный сдатчик малого ракетного корабля Евгений Ионин, строительство шло строго по графику. «Ржев» отправился в плавание с установленным крупногабаритным оборудование, а также системами и комплексами вооружения.
Напомним, что малый ракетный корабль проекта 22800 «Каракурт» спроектирован центральным морским конструкторским бюро «Алмаз». Длина корабля — 67 метров, ширина — 11 метров, осадка — 4 метра. Главная энергетическая установка — дизель-электрическая. Максимальная скорость хода — 30 узлов, дальность плавания — 2500 миль, автономность — 15 суток.
«Каракурты» превосходят конкурентов своей мореходностью, так как предназначены для ведения боевых действий в ближней морской зоне. Они будут нести ракеты «Оникс» и «Калибр», а в перспективе — гиперзвуковое оружие «Циркон». В настоящее время на стапелях завода достраиваются ещё два судна проекта 22800, получившие имена «Шторм» и «Ураган». Их сдача запланирована на 2026 год, но руководство завода планирует сделать это раньше.