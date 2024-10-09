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Расширение участка трассы «Иртыш» в Новосибирской области обойдется в 18 млрд руб

В 18 миллиардов рублей обойдется расширение участка трассы «Иртыш» под Новосибирском.

Источник: Сиб.фм

Как сообщает портал РБК-Новосибирск, расширение участка трассы Р-254 «Иртыш» км 1422 — км 1442, длина которого превышает 580 километров, в Новосибирской области обойдется в 18 миллиардов рублей.

По данным пресс-службы «Сибуправтодор», данный участок дороги часто перегружен в связи с тем, что находится на подъезде к городу, аэропорту «Толмачево», промышленно-логистическому парку.

Известно, что сейчас проект уже получил положительное заключение госэкспертизы.

Напомним, что в Новосибирске ограничили движение на улице Добролюбова.