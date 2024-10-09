В Тавричанке суд обязал администрацию обновить 2 км водоотводных сетей

Прокуратура Надеждинского района выявила, что сети водоотведения в поселке Тавричанка пребывает в аварийном состоянии на девяти улицах общей протяженностью около двух километров, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе надзорного ведомства.
В результате проведенной проверки прокурор обратился в суд с иском к местной администрации, требуя заменить изношенные коммуникации.
Надеждинский районный суд удовлетворил иск прокурора, обязав администрацию обновить системы водоотведения. Решение суда вступило в законную силу и в настоящее время находится под контролем прокуратуры, чтобы обеспечить его своевременное выполнение.
Напомним, Примводоканал провел анализ заявок, поступивших в диспетчерскую службу в 2024 году, и выявил адреса, где наиболее часто фиксируются засоры в системе водоотведения, вызванные сбросом посторонних предметов.