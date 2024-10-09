65% жителей Приангарья имеют сложности с поиском работы по специальности

Специалисты одного из крупнейших рекрутинговых агентств страны рассказали, представители каких профессий в Иркутской области испытывают сложности при поиске работы, а кто, наоборот, находит её без труда. В третьем квартале 2024 года о трудностях при трудоустройстве говорили 65% опрошенных. Среди них больше всего представителей сфер медиа и развлечений, а также маркетологи, юристы, ИТ-специалисты и топ-менеджеры.
20% респондентов уверены, что работу по специальности они найдут без труда. Большинство из них представляют сферы ресторанно-гостиничного направления, строители, производственники и менеджеры по продажам. Ещё 15% опрошенных затруднились дать однозначный ответ.
По сравнению со вторым кварталом 2024 года доля тех, кто сомневается в том, что сможет найти работу по специальности, выросла на 1%, а тех, кто перестал чувствовать сложности в трудоустройстве — выросла на 2%