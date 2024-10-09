65% жителей Приангарья имеют сложности с поиском работы по специальности

Специалисты одного из крупнейших рекрутинговых агентств страны рассказали, представители каких профессий в Иркутской области испытывают сложности при поиске работы, а кто, наоборот, находит её без труда. В третьем квартале 2024 года о трудностях при трудоустройстве говорили 65% опрошенных. Среди них больше всего представителей сфер медиа и развлечений, а также маркетологи, юристы, ИТ-специалисты и топ-менеджеры.