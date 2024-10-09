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На месте снесенного долгостроя на Левобережье Омска начали строить новый дом

В Омске стартовало строительство много этажного дома по улице 70 лет Октября, что на Левобережье. Как сообщает в среду, 9 октября 2024 года, пресс-служба Минстроя Омской области, на месте демонтированного долгостроя готовят основание под фундамент нового объекта.

Источник: SuperOmsk.ru

Работы на объекте ведет компания «АртРемСтрой», получившая положительное заключение госэкспертизы на проект 18-этажного жилого дома.

Напомним, дом в ЖК «Кристалл» возводился более 15 лет назад, но так и не был достроен. Проведенная техническая экспертиза подтвердила непригодность стен дома, поэтому долгострой решили снести до фундамента, чтобы затем возвести новую высотку. Согласно проекту, в многоэтажке будет 157 квартир, из которых 53 передадут обманутым дольщикам и 11 — ветеранам боевых действий.

Ранее в омском Минстрое также публиковали кадры демонтажа долгостроя.

строительство