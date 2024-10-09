На месте снесенного долгостроя на Левобережье Омска начали строить новый дом

Напомним, дом в ЖК «Кристалл» возводился более 15 лет назад, но так и не был достроен. Проведенная техническая экспертиза подтвердила непригодность стен дома, поэтому долгострой решили снести до фундамента, чтобы затем возвести новую высотку. Согласно проекту, в многоэтажке будет 157 квартир, из которых 53 передадут обманутым дольщикам и 11 — ветеранам боевых действий.