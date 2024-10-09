В Красноярске провайдера накажут рублем за навязанную клиенту видеокамеру

Мужчина согласился, но позже попросил вернуть деньги и забрать совершенно ненужную вещь. Получил отказ и прямиком направился в Роспотребнадзор, где ему помогли составить исковое заявление у суд. Там выяснилось: мало того, что услуга навязанная, так ее потребителю не рассказали технические характеристики камеры.