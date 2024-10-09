В Красноярске провайдера накажут рублем за навязанную клиенту видеокамеру

Одна из компаний, предоставляющая в Красноярске услуги проводного интернета, должна вернуть своему клиенту почти 9,5 тысяч рублей за навязанную покупку видеокамеры. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора.
Горожанин заключил договор на оказание услуг связи. Однако сотрудник компании почему-то настоял на том, что нужно приобрести внешнюю видеокамеру с рассрочкой платежа на 24 месяца. Общая стоимость товара составила 10 360 рублей. Отказ не принимался: «или берете камеру, или никакого интернета».
Мужчина согласился, но позже попросил вернуть деньги и забрать совершенно ненужную вещь. Получил отказ и прямиком направился в Роспотребнадзор, где ему помогли составить исковое заявление у суд. Там выяснилось: мало того, что услуга навязанная, так ее потребителю не рассказали технические характеристики камеры.
Одним словом, в счет потребителя взысканы: фактически уплаченные денежные средства за видеокамеру — 5 290 рублей, моральный вред — 1000 рублей и штраф — 3 145 рублей.