Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске провайдера накажут рублем за навязанную клиенту видеокамеру

Красноярец высудил за навязанную услугу почти 9,5 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

Одна из компаний, предоставляющая в Красноярске услуги проводного интернета, должна вернуть своему клиенту почти 9,5 тысяч рублей за навязанную покупку видеокамеры. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора.

Горожанин заключил договор на оказание услуг связи. Однако сотрудник компании почему-то настоял на том, что нужно приобрести внешнюю видеокамеру с рассрочкой платежа на 24 месяца. Общая стоимость товара составила 10 360 рублей. Отказ не принимался: «или берете камеру, или никакого интернета».

Мужчина согласился, но позже попросил вернуть деньги и забрать совершенно ненужную вещь. Получил отказ и прямиком направился в Роспотребнадзор, где ему помогли составить исковое заявление у суд. Там выяснилось: мало того, что услуга навязанная, так ее потребителю не рассказали технические характеристики камеры.

Одним словом, в счет потребителя взысканы: фактически уплаченные денежные средства за видеокамеру — 5 290 рублей, моральный вред — 1000 рублей и штраф — 3 145 рублей.

штрафы