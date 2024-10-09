Долю в пермском World Class купила владелица столичной сети салонов красоты

Согласно сведениям в сервисе «СПАРК-Интерфакс», 7 октября учредителями ООО «Фитнес-Премиум» стали Татьяна Кузнецова (90%) и Олеся Ткачева (10%). Ранее собственником общества была Наталия Гукова. Возглавляет компанию по-прежнему Александр Емельянов. Геннадий Кузнецов, запустивший World Class в Перми и являющийся гендиректором АО «Кортекс» — девелопера МФК «Москва» (там находится клуб), не стал комментировать смену учредителей спортивного центра.
Татьяна Кузнецова в качестве ИП занимается предоставлением прочих персональных услуг. В 2013 году она являлась гендиректором АО «Кортекс». Также Татьяна Кузнецова была совладельцем ликвидированной организации «Облака» (деятельность агентов по оптовой торговле топливом, рудами и прочим) и ТК «Клевер» (строительство жилых и нежилых зданий). Эти столичные организации контролировались, либо сейчас контролируются (ТК «Клевер») Геннадием Кузнецовым.
Олеся Ткачева возглавляет и владеет московским ООО «Практика красоты» (деятельность в области медицины). В 2ГИС есть сведения о салоне красоты и здоровья «Практика красоты», работающим по адресу регистрации организации. На сайте салона указано, что там оказывают косметологические услуги, услуги массажа, маникюра, предлагаются СПА-программы и прочее. Организация имеет медицинскую лицензию. Также раньше госпожа Ткачева владела компаниями, действующими в сфере физкультуры«: ООО “Про фитнес”, ООО “Фитнес галактика”, ООО “Фитнес смайл”, ООО “Ангел на Каланчевке”.
Фитнес-клуб World Class открылся в декабре 2022 года в МФК «Москва» на ул. Пермской, 33. Спортивный центр федеральной сети площадью 3,5 тыс. кв. м занял два этажа в многофункциональном комплексе. Клуб включает тренажерный зал, 25-метровый бассейн, SPA-салон. Управляет пермским World Class ООО «Фитнес-Премиум».