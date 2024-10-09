Долю в пермском World Class купила владелица столичной сети салонов красоты

Олеся Ткачева возглавляет и владеет московским ООО «Практика красоты» (деятельность в области медицины). В 2ГИС есть сведения о салоне красоты и здоровья «Практика красоты», работающим по адресу регистрации организации. На сайте салона указано, что там оказывают косметологические услуги, услуги массажа, маникюра, предлагаются СПА-программы и прочее. Организация имеет медицинскую лицензию. Также раньше госпожа Ткачева владела компаниями, действующими в сфере физкультуры«: ООО “Про фитнес”, ООО “Фитнес галактика”, ООО “Фитнес смайл”, ООО “Ангел на Каланчевке”.