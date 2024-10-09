23 авиамаршрута получат субсидии в Казахстане в 2025 году

«Вопрос транспортной доступности к курортным зонам всегда стоит на первом месте. Как известно, в этом году по направлениям Балхаш-Алматы, Балхаш-Астана, Урджар-Астана, Астана-Ушарал конкурс на выполнение субсидируемых авиарейсов не состоялся, по указанным направлениям выполнялись коммерческие рейсы. А ведь субсидирование рейсов — одна из немаловажных мер господдержки».