23 авиамаршрута получат субсидии в Казахстане в 2025 году

Вице-министр туризма и спорта Ержан Еркинбаев подчеркнул, что развитие малой авиации является одним из приоритетных направлений для ведомства, и инструмент субсидирования должен быть более эффективно регламентируемым.
Особое внимание на встрече ведомства и комитета гражданской авиации, организованной нацпалатой «Атамекен», уделили туристическому кластеру Туркестана, который сталкивается с катастрофической нехваткой рейсов с ежегодным их сокращением.
«Те ресурсы, которые были вложены в Туркестан как столицу тюркского мира и туристическую дестинацию, не оправдываются из-за нехватки рейсов. Несмотря на значительные инвестиции в развитие региона, проблема транспортной доступности сдерживает его туристический потенциал».
Прошедший туристический сезон выдался сложным для Балхаша и Урджара. Высокие цены на авиабилеты привели к потере значительной части туристов, даже несмотря на предварительно забронированные номера, сетуют представители туристского бизнеса.
«Вопрос транспортной доступности к курортным зонам всегда стоит на первом месте. Как известно, в этом году по направлениям Балхаш-Алматы, Балхаш-Астана, Урджар-Астана, Астана-Ушарал конкурс на выполнение субсидируемых авиарейсов не состоялся, по указанным направлениям выполнялись коммерческие рейсы. А ведь субсидирование рейсов — одна из немаловажных мер господдержки».
Он напомнил, что Токаев особо акцентировал внимание на развитие туристических пунктов и маршрутов.