Росстат: средние зарплаты волгоградцев снизились до 59531 рубля

Как сообщает V102.RU со ссылкой на данные Росстата, за июль 2024 года она составила 59531 рубль. При том, что в июне она была выше — 60653 рубля. В целом за январь-июль средняя зарплата оказалась еще ниже — 56370 рублей.
Среди регионов ЮФО по-прежнему несомненным лидером по данному показателю является Краснодарский край — 65608 рублей по итогам июля и 64584 за январь-июль.
Не сменился и аусайдер в этом своеобразном рейтинге. Жители Калмыкии в среднем получали в июле 44465 рублей.
У соседей волгоградцев — ростовчан и астраханцев — размер средней получки за июль был выше. Например, в Астраханской области он составил 63120 рублей, а в Ростовской — 61615.