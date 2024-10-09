Курс тенге на 9 октября, цены на нефть и металлы

Нефть: нефть эталонных марок усилила падение вечером во вторник из-за отсутствия новых стимулов в Китае, сообщает Интерфакс-Казахстан. Котировки декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 20:02 аст упали на 4,67%, до 77,15 доллара за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) снизилась к указанному времени на 4,8%, до 73,44 доллара за баррель.
Металлы: котировки фьючерсов на золото выросли во время европейской сессии во вторник, передает Investing.com. На COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, фьючерсы на золото с поставкой в декабре торговались по цене 2,66 доллара за тройскую унцию, на поднявшись на 0,11% на 17:30 аст. Фьючерс на серебро с поставкой в декабре снизился на 1,30%, достигнув отметки 31,59 доллара за тройскую унцию.
Криптовалюта: по данным портала Coinmarketcap.com, на 16:30 аст bitcoin торговался по 62 478,41 доллар. За последние 24 часа первая криптовалюта подешевела на 0,63%, а ее капитализация составила 1,23 трлн долларов. Ethereum к этому времени стоил 2 432,79 доллара, понизившись в цене на 0,95%. Капитализация этой криптовалюты составила 292,8 млрд долларов. Глобальная капитализация рынка — 2,17 трлн долларов.
Курс тенге: Национальный банк Казахстана установил официальные курсы иностранных валют к тенге на 9 октября. Официальный курс тенге к доллару США установлен по итогам двух сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 8 октября, официальный курс тенге к остальным валютам рассчитан через кросс-курсы, сложившиеся на 17:00 аст 8 октября.
1 австралийский доллар 327,42 тенге.
1 азербайджанский манат 286,99 тенге.
10 армянский драм 12,67 тенге.
1 белорусский рубль 148,94 тенге.
1 бразильский реал 88,49 тенге.
10 венгерских форинтов 13,35 тенге.
1 гонконгский доллар 62,57 тенге.
1 грузинский лари 180,5 тенге.
1 датская крона 71,65 тенге.
1 дирхам ОАЭ 132,45 тенге.
1 доллар США 486,44 тенге.
1 евро 534,31 тенге.
1 индийская рупия 5,8 тенге.
1000 иранский риал 11,6 тенге.
1 канадский доллар 356,65 тенге.
1 китайский юань 68,98 тенге.
1 кувейтский динар 1587,75 тенге.
1 кыргызский сом 5,74 тенге.
1 малазийский ринггит 113,52 тенге.
1 мексиканский песо 25,24 тенге.
1 молдавский лей 27,8 тенге.
1 норвежская крона 45,72 тенге.
1 польский злотый 124 тенге.
1 риял Саудовской Аравии 129,56 тенге.
1 российский рубль 5,06 тенге.
1 СДР 651,68 тенге.
1 сингапурский доллар 373,32 тенге.
1 таджикский сомони 45,89 тенге.
1 тайский бат 14,54 тенге.
1 турецкая лира 14,24 тенге.
100 узбекских сумов 3,8 тенге.
1 украинская гривна 11,81 тенге.
1 фунт стерлингов Соединенного Королевства 637,24 тенге.
1 чешская крона 21,12 тенге.
1 шведская крона 47,08 тенге.
1 швейцарский франк 568,2 тенге.
1 южноафриканский ранд 27,87 тенге.
100 южнокорейских вон 35,11 тенге.
1 японская иена 3,29 тенге.