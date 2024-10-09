Курс тенге на 9 октября, цены на нефть и металлы

Металлы: котировки фьючерсов на золото выросли во время европейской сессии во вторник, передает Investing.com. На COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, фьючерсы на золото с поставкой в декабре торговались по цене 2,66 доллара за тройскую унцию, на поднявшись на 0,11% на 17:30 аст. Фьючерс на серебро с поставкой в декабре снизился на 1,30%, достигнув отметки 31,59 доллара за тройскую унцию.