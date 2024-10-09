В Самаре планируют снести 8 аварийных домов за 7 млн рублей

В Ленинском районе под снос отправят дом № 78 по ул. Братьев Коростелевых (литеры А, А1, А2, А3, А4, А5,а., а, а1, а2, а3., а3а3, ББ1, Б2, бб1, б2, б2,б3), дом № 98 (литеры Б, б, б, б, б), дома № 86 (литеры А, А1, а, а1) и № 115 (литеры Б, Б1, Б2, б, б1) на ул. Самарской и дом № 38−40 (литера В) на ул. Буянова.