В налоговой объяснили, почему могут повысить налог на первую квартиру

В ведомстве уточнили, что речь идет об увеличении расчетной стоимости квадратного метра, который является основой для исчисления налога на недвижимость.
Повысить этот показатель планируют на прогнозный уровень инфляции, что и приведет к увеличению размера налога.
К примеру, в Минске для квартиры площадью 60 «квадратов» увеличение произойдет в пределах 4 рублей.
Как ранее стало известно из проекта документа, с 1 января стоимость квадратного метра для расчета налога на недвижимость предлагают увеличить примерно на 5%. Скажем, в Минске она вырастет с 968 до 1020 рублей.
Инфляцию в 2025 году как раз прогнозируют на уровне 5%.