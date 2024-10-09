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В налоговой объяснили, почему могут повысить налог на первую квартиру

В проекте изменений в Налоговый кодекс заложено повышение ставки налога на первую квартиру с 1 января 2025 года. С чем это связано, объяснили в Министерстве по налогам и сборам.

Источник: OL

В ведомстве уточнили, что речь идет об увеличении расчетной стоимости квадратного метра, который является основой для исчисления налога на недвижимость.

Повысить этот показатель планируют на прогнозный уровень инфляции, что и приведет к увеличению размера налога.

К примеру, в Минске для квартиры площадью 60 «квадратов» увеличение произойдет в пределах 4 рублей.

Как ранее стало известно из проекта документа, с 1 января стоимость квадратного метра для расчета налога на недвижимость предлагают увеличить примерно на 5%. Скажем, в Минске она вырастет с 968 до 1020 рублей.

Инфляцию в 2025 году как раз прогнозируют на уровне 5%.

экономика
налоги
недвижимость