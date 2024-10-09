Продажи квартир в новостройках упали в три раза в Екатеринбурге

По его словам, за прошлый месяц было заключено около 1,8−1,9 тыс. договоров долевого участия в строительстве. Год назад объем сделок составил 5,3 тыс. Однако в сравнении с летними месяцами этого года рынок немного ожил. В июле было заключено 1 тыс. сделок по продаже квартир в новостройках, а в августе — 1,6 тыс.
«Как и в предыдущие периоды, рынок новостроек продолжает демонстрировать рваную и непоследовательную динамику продаж. К факторам нервозности последнего месяца можно отнести проблему исчерпания лимитов по льготным программам во многих крупнейших банках. Очевидно, что это не добавляло уверенности потенциальным покупателям и заставляло их торопиться. Сложившаяся неопределенность может поддержать спрос в ближайшее время. Но перераспределение покупателей из будущего в настоящее не меняет объем рынка на среднесрочном горизонте», — считает Михаил Хорьков.
Накануне ДОМ.РФ сообщал, что количество выданных льготных ипотек в сентябре 2024 года снизилось на 70% по сравнению аналогичным периодом прошлого года — 37 тыс. кредитов на общую сумму 218 млрд рублей. По семейной ипотеке показатели просели за год на 39%. Всего с января по 3 октября в России по льготным программам было выдано 523 тыс. кредитов на 2,8 трлн рублей.