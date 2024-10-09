Продажи квартир в новостройках упали в три раза в Екатеринбурге

По его словам, за прошлый месяц было заключено около 1,8−1,9 тыс. договоров долевого участия в строительстве. Год назад объем сделок составил 5,3 тыс. Однако в сравнении с летними месяцами этого года рынок немного ожил. В июле было заключено 1 тыс. сделок по продаже квартир в новостройках, а в августе — 1,6 тыс.