Названы сферы, в которых казахстанцам легче получить работу

По данным ведомства, в указанный период на Enbek.kz разместили 136,6 тыс. вакансий — на 4% (4,9 тыс.) больше по сравнению с августом. При этом налицо неактивность ищущих работу: было опубликовано 122,5 тыс. резюме, что на 5% (6,4 тыс.) меньше, чем в августе.
«Заметный рост спроса на кадры пришелся на среднеквалифицированных специалистов. Преимущественно среди операторов производства (+2,1 тыс. вакансий) из-за увеличения объема работ в преддверии осенне-зимнего отопительного сезона и рабочих промышленности, строительства и транспорта (+1,1 тыс. вакансий)».
При этом наиболее востребованной отраслью осталось образование: на нее приходилось более трети размещенных вакансий (53,2 тыс.). Еще 15,8 тыс. сотрудников требовались в сферу прочих видов услуг, 9,5 тыс. вакансий разместили организации сферы здравоохранения и социального обслуживания населения.
В сфере образования наибольшим спросом пользовались воспитатели (2,7 тыс. вакансий), учителя математики (2,1 тыс.) и учителя начальных классов (2,1 тыс. вакансий). В сфере здравоохранения наиболее востребованы санитары (1,3 тыс. вакансий), медсестры (1,3 тыс.) и врачи общей практики (604 вакансии).
Что касается регионального разреза, то:
- значительный рост вакансий зафиксирован в Жамбылской (на 40%) и Туркестанской (на 39%) областях, в Шымкенте (на 34%);
- заметное снижение числа вакансий наблюдалось в Атырауском (на 28%) и Восточно-Казахстанском регионах (на 23%), Абайской области (на 17%).
Заработные платы
В сентябре работодатели предлагали наивысшие средние заработные платы следующим специалистам: главным строителям - от 716 тыс. тенге в месяц, инженерам в авиационной сфере - от 565 тыс. тенге и начальникам службы в горнодобывающей промышленности - от 502 тыс. тенге.