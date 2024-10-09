Названы сферы, в которых казахстанцам легче получить работу

По данным ведомства, в указанный период на Enbek.kz разместили 136,6 тыс. вакансий — на 4% (4,9 тыс.) больше по сравнению с августом. При этом налицо неактивность ищущих работу: было опубликовано 122,5 тыс. резюме, что на 5% (6,4 тыс.) меньше, чем в августе.