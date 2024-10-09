Власти Прикамья планируют КРТ еще одной территории в Камской долине

Для освоения территории необходимо будет снести шесть объектов, среди них здание склада на ул. Спешилова, 123, административное здание на ул. Спешилова, 125, баня, расположенная тут же. Демонтажу подлежит и долгострой на ул. Маршала Жукова, 50, соседнее с ним нежилое здание на ул. Маршала Жукова, 48, и еще один объект незавершенного строительства на ул. Спешилова, 121.