Власти Прикамья планируют КРТ еще одной территории в Камской долине

Первым на этот факт обратил внимание Business Class.
Как указано в проекте, речь идет о КРТ нежилой застройки — это два земельных участка общей площадью 14,29 га. Они расположены по другую сторону дороги от ТРК «СпешиLove», в границах улиц Короленко, Маршала Жукова и Спешилова.
Для освоения территории необходимо будет снести шесть объектов, среди них здание склада на ул. Спешилова, 123, административное здание на ул. Спешилова, 125, баня, расположенная тут же. Демонтажу подлежит и долгострой на ул. Маршала Жукова, 50, соседнее с ним нежилое здание на ул. Маршала Жукова, 48, и еще один объект незавершенного строительства на ул. Спешилова, 121.
Среди основных видов использования участков в зоне КРТ в Камской долине — высотная, среднеэтажная застройка, объекты дошкольного, начального и среднего общего образования, гостиничного, амбулаторно-поликлинического обслуживания, магазины, объекты торговли, общественного питания, улично-дорожная сеть и прочее.
Недавно краевые власти разыграли на торгах право комплексного развития двух несмежных территорий в Камской долине и вдоль шоссе Космонавтов. Аукцион выиграл кировский девелопер «Железно». Застройщик должен будет возвести на месте картодрома по ул. Спешилова жилье, соцобъекты и аквапарк. На шоссе Космонавтов девелопер возведет новый картодром и передаст его властям.