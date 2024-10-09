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Прокуратура проверит виновника холодных квартир на Первомайке

В середине сентября был введен режим ЧС из-за того, что местная котельная — ООО «СТК» — заявила о выходе из системы теплоснабжения.

Источник: AP 2023

В Новосибирске в прокуратуру направили обращение с целью проверки поставки тепла в домах Первомайского района. Об этом сообщили в телегам-канале городской администрации 9 октября.

Напомним, в середине сентября власти ввели режим ЧС из-за выхода частной котельной ООО «СТК» из систем теплоснабжения. Причиной стали долги. precedent.tv/article/65277

В результате действий частного поставщика тепла, батареи в квартирах Первомайского района были попросту холодными.

— Мэрия задействовала все возможные рычаги воздействия на собственника газовой котельной, частную компанию ООО «СТК», с которой была связана ситуация по недостаточному теплоснабжению домов одного из жилмассивов Первомайского, — сообщили в городской администрации, уточнив, что в настоящее время температура в системе отопления доведена до 64 градусов.

Арина ВЛАСЕНКО.

ЖКХ