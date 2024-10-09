Прокуратура проверит виновника холодных квартир на Первомайке

В Новосибирске в прокуратуру направили обращение с целью проверки поставки тепла в домах Первомайского района. Об этом сообщили в телегам-канале городской администрации 9 октября.
Напомним, в середине сентября власти ввели режим ЧС из-за выхода частной котельной ООО «СТК» из систем теплоснабжения. Причиной стали долги. precedent.tv/article/65277
В результате действий частного поставщика тепла, батареи в квартирах Первомайского района были попросту холодными.
— Мэрия задействовала все возможные рычаги воздействия на собственника газовой котельной, частную компанию ООО «СТК», с которой была связана ситуация по недостаточному теплоснабжению домов одного из жилмассивов Первомайского, — сообщили в городской администрации, уточнив, что в настоящее время температура в системе отопления доведена до 64 градусов.
Арина ВЛАСЕНКО.