Дептранс: С продлением МЦД время проезда из Москвы до областных центров сократится на 25%

Как уточняется, благодаря реализации программы ЦТУ существенно сократятся интервалы движения поездов до региональных центров, появятся новые маршруты до крупных городов. «Планируем, что на первом этапе интервал движения поездов сократится в три раза, в среднем до 60 минут, а на втором этапе — в среднем до 30 минут, это в шесть раз чаще, чем сейчас», — подчеркнули в пресс-службе.