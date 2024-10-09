Дептранс: С продлением МЦД время проезда из Москвы до областных центров сократится на 25%

«Ожидаем, что время в пути из Москвы до областных центров и обратно сократится до 25%. Что главное изменится — это время ожидания поезда. При реализации программы ЦТУ время ожидания поезда в регионах сократится в шесть раз», — рассказали в пресс-службе Дептранса.
Там пояснили, что, как и при реализации проекта МЦД, при развитии ЦТУ будет использована существующая ж/д сеть, именно поэтому большинство станций уже существуют. «Новые станции на начальном этапе строить не планируется, акцент сделаем на постепенном улучшении инфраструктуры существующих станций», — отметили в пресс-службе ведомства.
Как уточняется, благодаря реализации программы ЦТУ существенно сократятся интервалы движения поездов до региональных центров, появятся новые маршруты до крупных городов. «Планируем, что на первом этапе интервал движения поездов сократится в три раза, в среднем до 60 минут, а на втором этапе — в среднем до 30 минут, это в шесть раз чаще, чем сейчас», — подчеркнули в пресс-службе.
Кроме того, в Дептрансе отметили, что сейчас совместно с Российскими железными дорогами и региональными властями ведется работа по оценке состояния инфраструктуры, количества и состояния подвижного состава, параметров существующего графика движения и потоков на ж/д направлениях, которые входят в ЦТУ.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал продление МЦД в четыре региона. Сообщалось, что многолетний опыт и эффективно работающая транспортная инфраструктура Москвы станут основой для развития всего Центрального транспортного узла. В состав узла входит 11 регионов — это Москва, Московская, Тульская, Владимирская, Ивановская, Смоленская, Тверская, Ярославская, Рязанская, Калужская и Костромская области. К 2030 году планируется в несколько раз сократить интервалы движения пригородных поездов между столицей и крупными городами страны, такими как Калуга, Тула, Рязань, Тверь, Владимир и другими.