Автобусы-гармошки вернутся на улицы Екатеринбурга

Кроме того, сегодня администрация разместит еще один конкурс на закупку 18 экологичных автобусов большого класса. Вместимость салона такой модели составляет до 90 пассажиров.
«Поставку 30 новых автобусов ожидаем в декабре. Рассчитываем, что на маршруты они смогут выйти в феврале 2025-го после технической подготовки и регистрации в Госавтоинспекции», — отметил глава города.
Алексей Орлов напомнил, что с 2020 года город получил 182 современных автобуса. На следующей неделе определится победитель конкурса на закупку 50 троллейбусов с удлиненным автономным ходом.