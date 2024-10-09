В Екатеринбург в декабре привезут 30 новых автобусов

Администрация Екатеринбурга уже объявила конкурс на заключение договора поставки в лизинг 12 автобусов- «гармошек», транспорта особо большого класса, а на следующей неделе определится победитель конкурса на закупку 50 троллейбусов с удлиненным автономным ходом. «Сегодня же разместим еще один конкурс на закупку 18 экологичных автобусов большого класса. Вместимость салона такой модели до 90 пассажиров», — сказал глава города.