Агентство материальных резервов Молдовы отчиталось о рекордных запасах пшеницы

В агентстве подчеркнули, что такой результат свидетельствует о проведении значительной работы в управлении продовольственными ресурсами республики.
«Для достижения результата сотрудники агентства контролировали весь процесс обновления резерва пшеницы, начиная от сбора урожая до транспортировки и его хранения».
В частности, агентство ввело строгие критерии по отбору проб, чтобы гарантировать поступление в государственные резервы пшеницы только самого высокого качества. Также частью процедуры стало проведение технических замеров в пшеничных силосах с последующей их герметизацией.