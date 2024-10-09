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Агентство материальных резервов Молдовы отчиталось о рекордных запасах пшеницы

КИШИНЕВ, 9 окт — Sputnik. В этом году Агентство материальных резервов МВД завершило процедуру приема продовольственной пшеницы, обеспечив необходимый уровень госзапаса на 95%. По заверению организации, это наивысший показатель за последние 30 лет.

Источник: Sputnik.md

В агентстве подчеркнули, что такой результат свидетельствует о проведении значительной работы в управлении продовольственными ресурсами республики.

«Для достижения результата сотрудники агентства контролировали весь процесс обновления резерва пшеницы, начиная от сбора урожая до транспортировки и его хранения».

отметили в ведомстве.

В частности, агентство ввело строгие критерии по отбору проб, чтобы гарантировать поступление в государственные резервы пшеницы только самого высокого качества. Также частью процедуры стало проведение технических замеров в пшеничных силосах с последующей их герметизацией.

экономика
сельское хозяйство