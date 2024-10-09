Рядом со станцией метро «Ботанический сад» появится дом по программе реновации

Проект реализуют в рамках квартальной застройки по адресу: 1-й Ботанический проезд, земельный участок № 1. Об этом сообщила председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Москвы (Москомархитектура) Юлиана Княжевская.
«На земельном участке в 0,36 гектара появится новостройка предельной площадью 15 тысяч квадратных метров. В шаговой доступности от будущего дома находится парковый комплекс, где участники программы реновации смогут устраивать прогулки с детьми, пробежки и тихий отдых в окружении зеленых массивов Главного ботанического сада имени Н. В. Цицина Российской академии наук», — уточнила Юлиана Княжевская.
В 700 метрах от планируемой новостройки находится станция метро «Ботанический сад» и одноименная платформа Московского центрального кольца (МЦК).
Ранее Мэр Москвы рассказал, что с начала года по программе реновации ввели в эксплуатацию 23 дома и передали под заселение 44 жилых комплекса.