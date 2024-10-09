Рядом со станцией метро «Ботанический сад» появится дом по программе реновации

«На земельном участке в 0,36 гектара появится новостройка предельной площадью 15 тысяч квадратных метров. В шаговой доступности от будущего дома находится парковый комплекс, где участники программы реновации смогут устраивать прогулки с детьми, пробежки и тихий отдых в окружении зеленых массивов Главного ботанического сада имени Н. В. Цицина Российской академии наук», — уточнила Юлиана Княжевская.