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Рядом со станцией метро «Ботанический сад» появится дом по программе реновации

Москомархитектура выпустила градостроительный план земельного участка для возведения жилого дома по программе реновации возле станции метро «Ботанический сад».

Источник: РИА "Новости"

Проект реализуют в рамках квартальной застройки по адресу: 1-й Ботанический проезд, земельный участок № 1. Об этом сообщила председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Москвы (Москомархитектура) Юлиана Княжевская.

«На земельном участке в 0,36 гектара появится новостройка предельной площадью 15 тысяч квадратных метров. В шаговой доступности от будущего дома находится парковый комплекс, где участники программы реновации смогут устраивать прогулки с детьми, пробежки и тихий отдых в окружении зеленых массивов Главного ботанического сада имени Н. В. Цицина Российской академии наук», — уточнила Юлиана Княжевская.

В 700 метрах от планируемой новостройки находится станция метро «Ботанический сад» и одноименная платформа Московского центрального кольца (МЦК).

Ранее Мэр Москвы рассказал, что с начала года по программе реновации ввели в эксплуатацию 23 дома и передали под заселение 44 жилых комплекса.

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