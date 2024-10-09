Мэрия: дефицит водителей автобусов в Воронеже вырос с 500 до 800 человек

Об этом накануне заявили в городской администрации, отвечая на жалобы горожан о переполненных автобусах. С начала 2024 года дефицит в отрасли снова вырос, причем очень серьезно. Если зимой не хватало порядка 500 человек, то сейчас дефицит составляет около 800 водителей. Закрыть проблему не получается из-за низких зарплат. Люди на предлагаемые условия труда попросту не соглашаются при наличии альтернативы.
«Фактически обеспеченность кадрами варьируется по предприятиям от 20% до 89% (в зависимости от доли рынка). С подобными сложностями столкнулся не только Воронеж — они наблюдаются и в ряде других городов», — отмечают власти.
Последнее увеличение стоимости проезда в Воронеже использовали в том числе для индексации зарплат персонала транспортных компаний. Руководство предприятий совместно с профильными структурами городского и регионального уровней в настоящее время ведут работу по привлечению новых кадров. Параллельно идет корректировка графиков автобусов, продолжается обновление подвижного состава.
«За последние несколько месяцев осуществлена поставка более 100 единиц подвижного состава, в ближайшее время ожидаются еще более 50. Для усиления муниципального “Воронежпассажиртранса” регионом приобретены 14 новых больших автобусов, после получения и передачи на баланс предприятия они смогут выйти на линию».
Воронежцы говорят, что с начала осени ситуация с транспортом в городе существенно ухудшилась. Начался сезон «игр на выживание»: с долгим ожидании нужного маршрута и попытками попасть в салон почему-то все еще не резиновых автобусов.