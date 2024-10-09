Мэрия: дефицит водителей автобусов в Воронеже вырос с 500 до 800 человек

Об этом накануне заявили в городской администрации, отвечая на жалобы горожан о переполненных автобусах. С начала 2024 года дефицит в отрасли снова вырос, причем очень серьезно. Если зимой не хватало порядка 500 человек, то сейчас дефицит составляет около 800 водителей. Закрыть проблему не получается из-за низких зарплат. Люди на предлагаемые условия труда попросту не соглашаются при наличии альтернативы.