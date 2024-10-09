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В воронежском доме на Пушкинской сносят опасные балконы

Воронежцы задаются вопросом: «Не случится ли несчастье с жильцами, которые случайно выйдут в балконную дверь “в никуда”?» На этот вопрос ответили Госжилинспекция и пресс-служба облправительства.

Со вторника, 8 октября, на фасаде многоквартирного дома № 18 на улице Пушкинской управляющая компания ООО «Контент» приступила к демонтажу 14 опасных балконных плит. Два инцидента с обрушением части старых балконов уже были: в феврале 2022 года и в декабре 2023 года.

Прежней «укашке» (АО «УК Ленинского района») Госжилинспекция выдавала предписания об обеспечении безопасных условий для проживания жителей дома № 18, однако УК предписания не выполняла и оспаривала в судебном порядке. В июле 2024 года в доме сменилась управляющая компания. ООО «Континент» решило не дожидаться следующей аварийной ситуации и приступила к ликвидации четырнадцати балконных плит.

В ГЖИ сообщили:

— Демонтаж проводится на основании результатов технической экспертизы состояния балконов. При этом, перед началом работ УК и старший по дому согласовали с жителями дома предстоящие работы.

Жителям Воронежа стало интересно, что будет после того, как плиты уберут, а балконные двери останутся, не выйдет ли кто из жильцов по случайности в пустоту. В правительстве области ответили, что компания «Континент» направила в фонд капремонта ходатайство о переносе сроков капремонта фасада дома на более ранний срок. Во время капитального ремонта должны будут заложить двери выходов на балконы. На данный момент жителям квартир вручены предписания от УК о том, чтобы они не пользовались дверями выходов на балкон.

недвижимость