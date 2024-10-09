В воронежском доме на Пушкинской сносят опасные балконы

Жителям Воронежа стало интересно, что будет после того, как плиты уберут, а балконные двери останутся, не выйдет ли кто из жильцов по случайности в пустоту. В правительстве области ответили, что компания «Континент» направила в фонд капремонта ходатайство о переносе сроков капремонта фасада дома на более ранний срок. Во время капитального ремонта должны будут заложить двери выходов на балконы. На данный момент жителям квартир вручены предписания от УК о том, чтобы они не пользовались дверями выходов на балкон.