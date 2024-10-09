Для аграриев решили продлить действие льготных кредитов

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер распорядился ввести в некоторых районах с 3 октября режим ЧС регионального характера, чтобы помочь селянам.
Урожайность выросла
«Уборочная кампания этого года из-за погодных условий складывается для наших аграриев непросто, — написал Алексей Текслер на своей странице в соцсети. — Но сейчас погода благоприятная, темпы серьёзно нарастили. На сегодня убрали больше половины посевных площадей, собрано больше миллиона тонн зерна. Лидеры по темпам уборки — Агаповский, Кизильский, Кунашакский и Верхнеуральский районы».
В среднем урожайность составляет 15,5 центнера с гектара, что больше, чем в прошлом году. Селяне собрали более 72 тысяч тонн картофеля, убрано 66% площадей под этой культурой. Овощей собрали 6 700 тонн (убрано 35% площадей). Уже заготовили на зиму 70% кормов.
«Сейчас у тружеников села самая горячая пора, — напомнил губернатор. — Надо успеть закончить уборку урожая вовремя. Давайте поддержим наших сельхозпроизводителей, пожелаем успеха тем, кто обеспечивает нашу продовольственную безопасность!».
Где действует режим ЧС?
Аграрии смогут получить страховые выплаты в связи с повреждением посевов из-за летних дождей. На территории девяти районов выпало от 200 до 300% среднемесячной нормы осадков, что привело к переувлажнению почвы и повреждению посевов. Это Агаповский, Аргаяшский, Красноармейский, Нагайбакский, Нязепетровский, Сосновский, Чебаркульский, Чесменский районы и Миасский городской округ. По предварительным данным, предоставленным муниципалитетами, площадь пострадавших посевов сельхозкультур составляет 35,9 тысячи гектаров.
Поэтому областные власти решили продлить действие льготных кредитов, которые аграрии берут для пополнения оборотных средств на проведение полевых работ.
«Наша задача — поддержать аграриев всеми возможными способами, которые предоставляет федеральное законодательство, — указал министр сельского хозяйства области Алексей Кобылин. — Помимо рассрочки кредитов, хозяйства, которые в этом году застраховали свои посевы, теперь смогут претендовать на получение страховых выплат при обосновании ущерба».
Примечательно, что в эти же дни стало известно об очередных достижениях южноуральского АПК: на XII межрегиональной агропромышленной выставке УрФО в Ханты-Мансийске наши агрокомпании завоевали 19 золотых и девять серебряных медалей.
Алексей Текслер отметил, что эти награды ещё раз подтвердили профессионализм южноуральских аграриев и успешное развитие отрасли. Сейчас, по словам губернатора, наши сельхозтоваропроизводители не только обеспечивают область основными видами продукции, но и осваивают выпуск новых продуктов.
Высших наград удостоена продукция Южно-Уральского государственного аграрного университета — крафтовая пастила, хлеб из ячменной муки с добавлением спирулины, купажированный иван-чай. Четыре золотые медали завоевала продукция холдинга «Ситно» — сахарное печенье «Восточные вкусы», вафли «Марусино счастье», кекс-полуфабрикат «Зебра», мука из твёрдой пшеницы. Агрофирма «Ариант» награждена золотой медалью за холодец «Деревенский» и серебряной — за ветчину «Утреннюю».