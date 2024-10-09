Для аграриев решили продлить действие льготных кредитов

«Уборочная кампания этого года из-за погодных условий складывается для наших аграриев непросто, — написал Алексей Текслер на своей странице в соцсети. — Но сейчас погода благоприятная, темпы серьёзно нарастили. На сегодня убрали больше половины посевных площадей, собрано больше миллиона тонн зерна. Лидеры по темпам уборки — Агаповский, Кизильский, Кунашакский и Верхнеуральский районы».