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В Приморье хотят ввести запрет на работу мигрантов в 41 отрасли экономики

Проект постановления сейчас проходит процедуру оценки регулирующего воздействия.

Источник: PrimaMedia.ru

В Приморье планируют установить запрет на привлечение иностранных граждан на работу в ключевых отраслях экономики с 2025 года. Соответствующее предложение в виде проекта постановления сейчас проходит процедуру оценки регулирующего воздействия, которая позволяет представителям бизнеса высказать свое мнение и предложения, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства края.

В департаменте по координации правоохранительной деятельности исполнения административного законодательства и обеспечения деятельности мировых судей Приморья рассказали, что с 2020 года регион ежегодно вводит ограничения на трудоустройство иностранных граждан по патентам. Эти меры направлены на защиту трудовых прав граждан России, уменьшение уровня неофициальной занятости, снижение социальной напряжённости и укрепление национальной безопасности.

«Планируется, что со следующего года запрет коснется 41 вида экономической деятельности в отраслях народного хозяйства», — подчеркнул руководитель ведомства Валерий Исаченко.

Это касается сфер образования, здравоохранения и социального обеспечения населения, производства лекарственных средств, энерго— и водообеспечения, пассажирских и грузовых перевозок, производства топлива, нефте— и других химических продуктов, курьерской службы, сбора и утилизации отходов и сточных вод.

В министерстве экономического развития Приморья отметили, что все заинтересованные стороны могут ознакомиться с проектом постановления и внести свои корректировки. Министр экономического развития края Андрей Блохин выразил уверенность в необходимости учета мнений бизнес-сообщества для создания ффективного нормативного акта.

Проект постановления доступен для публичного обсуждения до 2 ноября.