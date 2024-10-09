В Приморье хотят ввести запрет на работу мигрантов в 41 отрасли экономики

В Приморье планируют установить запрет на привлечение иностранных граждан на работу в ключевых отраслях экономики с 2025 года. Соответствующее предложение в виде проекта постановления сейчас проходит процедуру оценки регулирующего воздействия, которая позволяет представителям бизнеса высказать свое мнение и предложения, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства края.