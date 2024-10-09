В Приморье хотят ввести запрет на работу мигрантов в 41 отрасли экономики

В Приморье планируют установить запрет на привлечение иностранных граждан на работу в ключевых отраслях экономики с 2025 года. Соответствующее предложение в виде проекта постановления сейчас проходит процедуру оценки регулирующего воздействия, которая позволяет представителям бизнеса высказать свое мнение и предложения, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства края.
В департаменте по координации правоохранительной деятельности исполнения административного законодательства и обеспечения деятельности мировых судей Приморья рассказали, что с 2020 года регион ежегодно вводит ограничения на трудоустройство иностранных граждан по патентам. Эти меры направлены на защиту трудовых прав граждан России, уменьшение уровня неофициальной занятости, снижение социальной напряжённости и укрепление национальной безопасности.
«Планируется, что со следующего года запрет коснется 41 вида экономической деятельности в отраслях народного хозяйства», — подчеркнул руководитель ведомства Валерий Исаченко.
В министерстве экономического развития Приморья отметили, что все заинтересованные стороны могут ознакомиться с проектом постановления и внести свои корректировки. Министр экономического развития края Андрей Блохин выразил уверенность в необходимости учета мнений бизнес-сообщества для создания ффективного нормативного акта.
Проект постановления доступен для публичного обсуждения до 2 ноября.