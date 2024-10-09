Свердловский минтранс заявил о срыве строительства важной развязки в Екатеринбурге

По его словам, власти Екатеринбурга вместе с министерством будут искать нового подрядчика. «Те съезды с развязки, которые должны были быть, сейчас под большим вопросом. До конца года мы скажем, когда перезаключим контракт», — сказал Толкачев.
В мэрии признали, что работы на объекте простаивают почти месяц. Объект готов на 77%.
Как писал ЕАН, в начале недели стало известно, что московский подрядчик — «АльмакорГруп» — попросил мэрию Екатеринбурга увеличить смету на строительство развязки у концерна «Калина». Как пояснили в пресс-службе горадминистрации, обновленный проект поступил на экспертизу. Вместе с тем эта же компания подала иск о своем банкротстве.