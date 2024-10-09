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Свердловский минтранс заявил о срыве строительства важной развязки в Екатеринбурге

Новую развязку у «Калины» в Екатеринбурге не успеют сдать к концу 2024 года. Об этом сегодня заявил министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Александр Толкачев.

Источник: ЕАН

По его словам, власти Екатеринбурга вместе с министерством будут искать нового подрядчика. «Те съезды с развязки, которые должны были быть, сейчас под большим вопросом. До конца года мы скажем, когда перезаключим контракт», — сказал Толкачев.

В мэрии признали, что работы на объекте простаивают почти месяц. Объект готов на 77%.

Как писал ЕАН, в начале недели стало известно, что московский подрядчик — «АльмакорГруп» — попросил мэрию Екатеринбурга увеличить смету на строительство развязки у концерна «Калина». Как пояснили в пресс-службе горадминистрации, обновленный проект поступил на экспертизу. Вместе с тем эта же компания подала иск о своем банкротстве.

строительство