ПСБ опроверг слухи о просрочках по кредитным лимитам у жителей Молдавии

«В последние дни против жителей Республики Молдова ведется информационная атака с распространением ложной информации о начале просрочек по кредитным лимитам банка ПСБ. Эта информация абсолютно не соответствует действительности и является провокацией, нацеленной на дестабилизацию настроений среди граждан», — говорится в заявлении ПСБ.
Банк подчеркнул, что жители Гагаузии и других местных регионов, получающие социальные выплаты на карты ПСБ, не имеют кредитных обязательств перед банком.
«ПСБ как надежный партнер продолжит обслуживать карты населения, обеспечивая людей, живущих в регионах, необходимой финансовой поддержкой», — говорится в сообщении.
Глава ПСБ Пётр Фрадков, глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул и председатель Народного собрания автономии Дмитрий Константинов 9 апреля подписали соглашение, направленное на установление долгосрочных партнерских отношений и развитие сотрудничества в финансово-кредитной сфере. Пресс-служба банка 22 апреля сообщила об открытии первых счетов для гуманитарных выплат бюджетникам и пенсионерам Гагаузской автономии Молдавии.