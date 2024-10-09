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ПСБ опроверг слухи о просрочках по кредитным лимитам у жителей Молдавии

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. ПСБ опроверг информацию о якобы начале просрочек по кредитным лимитам у жителей Молдавии — как отметили в банке, эти сообщения ложны и являются провокацией, жители Гагаузии и других молдавских регионов, получающие соцвыплаты на карты ПСБ, не имеют кредитных обязательств перед банком, заявила кредитная организация в Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

«В последние дни против жителей Республики Молдова ведется информационная атака с распространением ложной информации о начале просрочек по кредитным лимитам банка ПСБ. Эта информация абсолютно не соответствует действительности и является провокацией, нацеленной на дестабилизацию настроений среди граждан», — говорится в заявлении ПСБ.

Банк подчеркнул, что жители Гагаузии и других местных регионов, получающие социальные выплаты на карты ПСБ, не имеют кредитных обязательств перед банком.

«ПСБ как надежный партнер продолжит обслуживать карты населения, обеспечивая людей, живущих в регионах, необходимой финансовой поддержкой», — говорится в сообщении.

Глава ПСБ Пётр Фрадков, глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул и председатель Народного собрания автономии Дмитрий Константинов 9 апреля подписали соглашение, направленное на установление долгосрочных партнерских отношений и развитие сотрудничества в финансово-кредитной сфере. Пресс-служба банка 22 апреля сообщила об открытии первых счетов для гуманитарных выплат бюджетникам и пенсионерам Гагаузской автономии Молдавии.

экономика