ПСБ опроверг слухи о просрочках по кредитным лимитам у жителей Молдавии

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. ПСБ опроверг информацию о якобы начале просрочек по кредитным лимитам у жителей Молдавии — как отметили в банке, эти сообщения ложны и являются провокацией, жители Гагаузии и других молдавских регионов, получающие соцвыплаты на карты ПСБ, не имеют кредитных обязательств перед банком, заявила кредитная организация в Telegram-канале.