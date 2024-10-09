В Волгограде до конца года откроют путепровод на Третьей Продольной

«Это стратегический объект на Третьей Продольной, соединяющий четыре района города, — отметил губернатор. — Здесь проходит 50 тысяч автомобилей в сутки. Хотя проект сложный, мы завершим его до конца года. В Волгоградской области строятся три путепровода, и все основные работы должны быть завершены до конца года».