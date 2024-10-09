В Волгограде до конца года откроют путепровод на Третьей Продольной

Строительство на многоуровневой развязке почти завершено: готов путепровод, основной ход дороги и большинство съездов. Ведутся работы по укладке слоев дорожного покрытия на съезде к станции Орловка и перехватывающей парковке, общая готовность составляет около 85%. В рамках проекта были согласованы «окна» для движения поездов.
«Это стратегический объект на Третьей Продольной, соединяющий четыре района города, — отметил губернатор. — Здесь проходит 50 тысяч автомобилей в сутки. Хотя проект сложный, мы завершим его до конца года. В Волгоградской области строятся три путепровода, и все основные работы должны быть завершены до конца года».
Кроме того, в поселке Водстрой обновляют дорогу, строят тротуары, устанавливают освещение и шумозащитные экраны, а также создают дополнительные парковочные места. Подрядчик обещает завершить работы в ноябре. Андрей Бочаров уже подчеркивал важность синхронизации обновленных участков для разгрузки направления и защиты интересов около 5 тысяч жителей поселка.
Третья Продольная — одна из самых загруженных магистралей региона. Высокая плотность движения и наличие железнодорожного переезда приводили к заторам. Решение о строительстве многоуровневой развязки и расширении дороги до 4 полос на участке в 3,2 км принял глава региона. Объект включен в программу «Развитие транспортной системы Волгоградской области» и финансируется в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
«Это не просто путепровод, а серьезный инфраструктурный проект, который включает новые дороги и парковочные пространства для Тракторозаводского района», — добавил губернатор, отметив важность строительства стоянки и для большегрузного транспорта.
Волгоградская область — ключевой транспортный узел России. С 2014 года было обновлено 4,3 тыс. км автотрасс и построено 12 мостов и путепроводов. Продолжаются работы по строительству и ремонту масштабных объектов, включая обход Волгограда, обновлению северного въезда в город и Третьей Продольной магистрали. Напомним, что в этом году был сдан в эксплуатацию горнополянский путепровод в Советском районе Волгограда.