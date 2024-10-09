На 10 га в Малиновке разрешили построить 35 четырёхэтажных домов

В Малиновке разрешили построить крупный квартал на 35 домов. Информацию об этом опубликовали на сайте регионального правительства.
Жильё появится на участке с кадастровым номером 39:05:010605:5. Территория площадью десять гектаров находится в районе Центральной улицы. Там появятся 35 четырёхэтажных домов. Разрешение выдали ООО «СЗ ИК Стройинвестиция». Документация действует до сентября 2029 года.
Согласно информации на портале наш.дом.рф, в Малиновке строят жилой комплекс «Яркий». Общая площадь зданий составит почти 156 тысяч квадратных метров. Квартал рассчитан на 2324 квартиры. На участке сделают парковки, детские и спортивные площадки, проведут благоустройство.
Генеральным директором и основным владельцем «Стройинвестиции» является Игорь Лазарев, соучредитель с долей в 1% — Ольга Свита. Компания уже строила жильё в Малиновке, а также в посёлке Вишнёвое.