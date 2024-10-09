На 10 га в Малиновке разрешили построить 35 четырёхэтажных домов

Согласно информации на портале наш.дом.рф, в Малиновке строят жилой комплекс «Яркий». Общая площадь зданий составит почти 156 тысяч квадратных метров. Квартал рассчитан на 2324 квартиры. На участке сделают парковки, детские и спортивные площадки, проведут благоустройство.