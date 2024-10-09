Депутаты гордумы Тольятти разрешили капитальное строительство в парках и на пляже

Тем не менее, люди на слушания пришли, передав организаторам письмо за подписями 120 жителей Тольятти против изменения зонирования. Подписавшиеся сочли, что это повлечет неотвратимые последствия для города. В результате на слушаниях за зонирование проголосовало 6 человек, а против — 33. Протокол собрания был направлен в городскую думу Тольятти.