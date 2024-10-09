Депутаты гордумы Тольятти разрешили капитальное строительство в парках и на пляже

Горадминистрация предложила к смене зонирования парк Победы, Центральный парк, парк Комсомольского района и прибрежную зону на пляже Волжский замок.
Новое зонирование предполагает возможность застройки территорий такими капитальными строениями как музеи, выставочные залы, площадки для празднеств и гуляний, детское кафе, пункты проката спортивного инвентаря, танцевальные площадки, аквапарки, аттракционы.
В апреле 2024 года проект решения о смене зонирования выносился на публичные слушания, объявление о которых было опубликовано только в бумажной версии газеты «Городские ведомости», которая выходит небольшим тиражом, а на официальном сайте горадминистрации его не было, поэтому общественники заподозрили городские власти в желании провести мероприятие по-тихому.
Тем не менее, люди на слушания пришли, передав организаторам письмо за подписями 120 жителей Тольятти против изменения зонирования. Подписавшиеся сочли, что это повлечет неотвратимые последствия для города. В результате на слушаниях за зонирование проголосовало 6 человек, а против — 33. Протокол собрания был направлен в городскую думу Тольятти.
На сегодняшнем заседании за смену зонирования проголосовало 29 депутатов, решение принято.