Процедуру госрегистрации недвижимости упростят в Беларуси

«Если раньше надо было от регистратора пройти к нотариусу, то сейчас все эти действия будут видеть нотариусы на рабочем месте и оперативно их принимать. Это цифровизация и расширение доступа нотариуса к информационной базе», — резюмировал зампредседателя комиссии.