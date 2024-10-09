Процедуру госрегистрации недвижимости упростят в Беларуси

Он отметил, что законопроект «Об изменении законов по вопросам государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним» очень важен.
В четверг обсуждается ход подготовки проекта ко второму чтению.
По словам Балыша, после расширенного заседания Постоянной комиссии Палаты представителей по аграрной политике будет выработано направление по упрощению процедуры госрегистрации недвижимого имущества, а также сокращение временных рамок для его осуществления.
«Эти вопросы очень важны для наших граждан», — подчеркнул Балыш.
Он уточнил, что сокращение времени будет происходить за счет упразднения некоторых процедур и более тесного взаимодействия нотариусов с регистраторами.
Зампредседателя комиссии добавил, что до 1 декабря законопроект планируют принять во втором чтении.
«Через этот законопроект проводятся, так называемые земельные и строительные амнистии. Изменений много, у нас есть три варианта развития данного законопроекта», — подчеркнул он.
Балыш обратил внимание на то, что нотариусы будут допущены к общей базе и все проходящие процедуры они будут видеть.
«Если раньше надо было от регистратора пройти к нотариусу, то сейчас все эти действия будут видеть нотариусы на рабочем месте и оперативно их принимать. Это цифровизация и расширение доступа нотариуса к информационной базе», — резюмировал зампредседателя комиссии.