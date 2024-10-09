У сливочного масла из Омской области по документам нашли признаки фальсификата

«Должностными лицами Уральского межрегионального управления Россельхознадзора в октябре 2024 года при анализе данных, внесенных во ФГИС “Меркурий”, установлено, что на курганские предприятия из Омской области поступило масло сливочное “Традиционное” с м.д.ж. 82,5%, имеющее признаки фальсификации и изготовленное из сырья неизвестного происхождения», — говорится в официальном сообщении управления.