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У сливочного масла из Омской области по документам нашли признаки фальсификата

Уральском управлении Россельхознадзора заявили о признаках фальсификации сливочного масла из Омской области, поступившего на курганские предприятия.

Источник: SuperOmsk.ru

«Должностными лицами Уральского межрегионального управления Россельхознадзора в октябре 2024 года при анализе данных, внесенных во ФГИС “Меркурий”, установлено, что на курганские предприятия из Омской области поступило масло сливочное “Традиционное” с м.д.ж. 82,5%, имеющее признаки фальсификации и изготовленное из сырья неизвестного происхождения», — говорится в официальном сообщении управления.

При этом производителя масла специалисты не озвучили.

Указано, что документы на 273 кг сливочного масла были аннулированы из-за несоответствия требованиям качества и безопасности.

При этом предприятиям, ставшим участниками оборота потенциально опасной продукции, объявлены предостережения. Они обязаны самостоятельно утилизировать потенциально опасную продукцию, добавили в управлении. Кроме того, Управление Роспотребнадзора по Курганской области и правоохранительные органы Курганской области проинформированы для принятия мер.