Власти изменят направление второй ветки метро в Екатеринбурге

По его словам, в новой версии проекта планируется прокладка подземки через центр города из района Академический. Толкачев уточнил, что сейчас власти продолжают поиск источников финансирования для второй ветки метро.
На прошлой неделе застройщики в рамках форума 100+ попросили главу города Алексея Орлова построить вторую ветку метро. Градоначальник в ответ отметил, что вопрос развития городской подземки не закрыт, но сейчас власти больше сосредоточены на идее строительства наземного метро.
Проектирование второй линии метрополитена в Екатеринбурге длится с 1988 года. Изначально планировалось соединить подземкой ЖБИ и ВИЗ. Бывший мэр Екатеринбурга, ныне первый вице-спикер свердловского заксобрания Аркадий Чернецкий предлагал соединить одной линией метро Академический, а также новые кварталы в Академическом и на Широкой Речке. На сегодняшний день все проекты подземки упираются в отсутствие финансирования из федерального бюджета. Самостоятельно ни город, ни область этот проект не потянут.