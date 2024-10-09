Власти изменят направление второй ветки метро в Екатеринбурге

Проектирование второй линии метрополитена в Екатеринбурге длится с 1988 года. Изначально планировалось соединить подземкой ЖБИ и ВИЗ. Бывший мэр Екатеринбурга, ныне первый вице-спикер свердловского заксобрания Аркадий Чернецкий предлагал соединить одной линией метро Академический, а также новые кварталы в Академическом и на Широкой Речке. На сегодняшний день все проекты подземки упираются в отсутствие финансирования из федерального бюджета. Самостоятельно ни город, ни область этот проект не потянут.