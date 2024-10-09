Управляющий партнер «Самолет Москва» рассказал о тенденциях в строительстве

— Проекты комплексного развития территорий для девелоперов получаются менее рискованными, потому что уже на входе понятны все составляющие проекта, определены параметры и графики. Кроме того, город помогает в имущественных отношениях. Например, когда на участке много собственников. В обычной ситуации, если бы застройщик сам пошел это все выкупать, то потратил бы много времени и сил. Проекты комплексного развития территорий позволяют такие участки быстро переводить из ветхой инфраструктуры в качественную застройку.