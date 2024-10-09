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Строительство школы на Бытхе в Сочи завершено на 70%

В Хостинском районе Сочи возводят школу на 1100 мест.

Источник: Комсомольская правда

В Хостинском районе Сочи идет строительство школы на 1100 мест. Сейчас на объекте кладут стены и перекрытия, монтируют инженерные сети и устанавливают окна.

«Первоначальный типовой проект был скорректирован. Здесь создается уникальное школьное пространство по самым современным образовательным стандартам», — рассказал мэр Сочи Андрей Прошунин.

По словам главы города, школа готова на 70%. На объекте работают 70 специалистов и восемь единиц техники. Во время активного этапа отделочных работ число работников увеличат до 250.

В мэрии также отметили, что из-за сложной геологии на месте строительства сначала провели инженерную защиту склона.

Планируется, что школа будет полностью готова в 2025 году.

Ранее сообщалось, что в Сочи завершается второй этап благоустройства набережной реки Псахе.

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