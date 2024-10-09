В Павловском районе Кубани благоустраивают парк

«После того, как сделают прорезиненное покрытие, установят игровые и тренажерные комплексы. Начали укладку асфальта на месте для парковки транспорта. В ближайшее время на участке установят ограждение», — сказал врио министра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Вячеслав Шапошник.