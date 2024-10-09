В Павловском районе Кубани благоустраивают парк. Общественную территорию в станице Незамаевской приводят в порядок по нацпроекту «Жилье и городская среда». Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.
В станице обновляют участок в границах улиц Ленина, Комсомольская, Красная и Коммунистическая. На территории подготовили пешеходную зону, бетонные основания для детской и спортивной площадок.
«После того, как сделают прорезиненное покрытие, установят игровые и тренажерные комплексы. Начали укладку асфальта на месте для парковки транспорта. В ближайшее время на участке установят ограждение», — сказал врио министра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Вячеслав Шапошник.
На территории создадут декоративные ландшафтные композиции и зеленые скульптуры. В парке высадят 176 деревьев и кустарники.
Напомним, в Краснодарском крае в 2024 году приведут в порядок 104 общественные территории. Это парки, скверы, набережные и дворы.