Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Павловском районе Кубани благоустраивают парк

В Павловском районе приводят в порядок парк станицы Незамаевской.

Источник: Комсомольская правда

В Павловском районе Кубани благоустраивают парк. Общественную территорию в станице Незамаевской приводят в порядок по нацпроекту «Жилье и городская среда». Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

В станице обновляют участок в границах улиц Ленина, Комсомольская, Красная и Коммунистическая. На территории подготовили пешеходную зону, бетонные основания для детской и спортивной площадок.

«После того, как сделают прорезиненное покрытие, установят игровые и тренажерные комплексы. Начали укладку асфальта на месте для парковки транспорта. В ближайшее время на участке установят ограждение», — сказал врио министра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Вячеслав Шапошник.

На территории создадут декоративные ландшафтные композиции и зеленые скульптуры. В парке высадят 176 деревьев и кустарники.

Напомним, в Краснодарском крае в 2024 году приведут в порядок 104 общественные территории. Это парки, скверы, набережные и дворы.

ЖКХ